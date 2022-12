Attualita 178

La "Divina commedia" della vita di Aldo Rapè in scena al teatro di Rosso di San Secondo

Il regista: "Uno straordinario viaggio d’amore per una donna dalle viscere della terra sino alla vetta del mondo e del mistero di Dio"

Redazione

"La Divina Commedia" , lo spettacolo evento con la messa in scena di Aldo Rapè, torna in scena in una nuova chiave, venerdì 9 Dicembre 2022 alle ore 21.00 presso il Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta. Un viaggio nelle cantiche dantesche tra i dannati dell’Inferno, il Purgatorio sino al Paradiso ed il tanto atteso incontro con Beatrice. “Dante ci parla - ha detto Rapè -. Ci racconta uno straordinario viaggio d’amore per una donna dalle viscere della terra sino alla vetta del mondo e del mistero di Dio. Ci parla del Desiderio per ricondurci alle stelle. Ci parla di fallimenti, di errori e di Misericordia. Ci parla di Perdono e della possibilità di rinascita. Ci racconta la Commedia della Vita, tra terra e cielo”.

Con la partecipazione straordinaria dell’attore veneto Gianluca Mancuso, a Caltanissetta anche per un corso di dizione promosso da Primaquinta, e dell’attore ennese Carlo Greca, insieme agli allievi del laboratorio Canper / Connessioni e con la partecipazione dei danzatori della Fly Dance di Alba Bifarella e gli allievi cantanti di Mariangela Rizza della Mast 79. L’evento rientra nel cammino sul territorio che PrimaQuinta porta avanti da numerosi anni. La cultura che salva e che costruisce ponti. Un’alternanza di scene, colori ed atmosfere prenderanno vita sul palco del teatro nisseno. Un’immersione nel capolavoro di Dante, con ballo, musica e recitazione.



