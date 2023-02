Attualita 293

La dieta del formaggio, il menù settimanale per perdere peso con gusto

La dieta del formaggio è la guida ideale per chi vuole organizzare il proprio percorso di dimagrimento con pietanze saporite e salutari

(Di Raffaella Lauretta, Inran.it) Ogni regione italiana ha il proprio formaggio tipico, ovviamente delizioso, senza voler considerare quelli che sono poi dei veri orgogli nazionali come il Parmigiano, il Grana e il Pecorino. Chiederci di rinunciarci completamente è davvero troppo. Con la dieta del formaggio sarà possibile includere la giusta dose di ottimi formaggi che ci farà sentire sicuramente più fieri della nostra scelta di esserci messi a dieta.

La dieta del formaggio è la guida ideale per chi vuole organizzare il proprio percorso di dimagrimento con pietanze saporite e salutari. I formaggi non sono solo buoni ma sono soprattutto un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico e di calcio, molto utili a combattere l’osteoporosi. In particolare quelli con un retrogusto un po’ acidulo poiché aiutano ad assorbire meglio il calcio. Tuttavia non vanno mai mangiati con alimenti integrali, che impediscono all’organismo di ottenere il massimo rendimento dal calcio dei formaggi. Ovviamente come tutte le diete un po’ più particolari, anche la dieta del formaggio deve essere valutata insieme al proprio medico.

Per quanto concerne gli spuntini e le merende, non li troverete nel menu, in quanto è sempre opportuno preferire un frutto di stagione, a seconda della grandezza anche due (mandarini); mentre per la colazione un thè verde con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con marmellata light. Si consiglia, inoltre, di bere almeno 1,5 litri di acqua e bevande detox durante la giornata. Infine cercare di passeggiare almeno 30 minuti al giorno, a passo svelto.

Menu della settimana

Lunedi

Pranzo: 70 gr di spaghetti integrali conditi con sugo di pomodoro e basilico e una spolverata di parmigiano sopra, verdure miste alla griglia e una macedonia di frutta.

Cena: orata al cartoccio accompagnate da patate bollite (scondite perchè il salato lo da il formaggio) e tocchetti di formaggio salato, un’insalata verde, una mela.

Martedì

Pranzo: 70gr di pasta con un cucchiaio di pesto, involtini di zucchine con 100gr di ricotta e una mela.

Cena: caprese con una mozzarella e un pomodoro grande condito con basilico, olio extravergine d’oliva e pepe, un panino integrale e una mela.

Mercoledì

Pranzo: 70 gr di pasta integrale con pesto alla siciliana (pomodorini pachino, basilico, ricotta e olio extravergine d’oliva frullati insieme), un’insalata verde e un kiwi.

Cena: passato di verdura condito con una spolverata di parmigiano, 100 gr di ricotta vaccina, un’insalata mista e una pera.

Giovedì:

Pranzo: 70 gr di ditaloni rigati con sugo a base di funghi porcini prezzemolo, olio extravergine d’oliva, aglio e qualche pomodorino pachino, 4 cubetti di parmigiano reggiano e un arancio.

Cena: 100 gr di bresaola e 100 gr di fesa di tacchino fatte a rotolo e ripiene con ricotta ed erbette, un’insalata di arance con finocchi e olive nere e una pera.

Venerdì

Pranzo: risi e bisi, 50 gr di riso, 80gr di piselli, 50 gr di cipolla e 5 gr di parmigiano reggiano.

Cena: 250gr di finocchi in umido, 100gr di pomodoro, 50gr di cipolla e 5 gr parmigiano.

Sabato

Pranzo: una pizza ortolana oppure una pizza margherita, verdure grigliate e una macedonia di frutta.

Cena: insalata mista con un uovo bollito, una scatoletta di tonno al naturale, pomodori pachino, olive nere, insalata verde, tocchetti di parmigiano reggiano, olio extravergine d’oliva, pepe e sale. Un frutto di stagione.

Domenica

Pranzo: 70 gr di spaghetti con carciofi e qualche goccia di gorgonzola per dare un tocco in più, fiocchi di latte con pomodori e due mandarini.

Cena: crema di zucca con 200gr di zucca, 100gr di cipolla, 50 gr patate, 5 gr parmigiano

(Altri articoli su Inran a questo link https://www.inran.it/)



