La Dia compie 30 anni, arriva anche a Caltanissetta la mostra "Antimafia Itinerante"

Mercoledì 1 dicembre alle ore 11.00, si svolgerà il convegno sul tema "Gli affari delle agromafie"

Prosegue il viaggio della mostra fotografica dal titolo “Antimafia Itinerante” che dopo gli appuntamenti di Palermo, Trapani e Agrigento giunge a Caltanissetta dove, dal 29 novembre al 4 dicembre 2021 presso il Centro Polifunzionale “Michele Abbate” sarà possibile, attraverso un percorso per immagini che descrivono e accompagnano il visitatore - con foto reperite dall’archivio della Direzione Investigativa Antimafia - e riproduzioni di articoli di stampa tratti da giornali originali dell’epoca, conoscere la storia della Dia dalla fondazione ai giorni nostri. Nel capoluogo nisseno si partirà lunedì 29 novembre alle ore 11.00 con la presentazione della mostra agli organi d’informazione e con apertura ai visitatori dalle ore 15.00.

Mercoledì 1 dicembre alle ore 11.00, si svolgerà il convegno sul tema “Gli affari delle agromafie”, nel quale interverranno il Direttore della DIA, Maurizio VALLONE, il Procuratore F.F. della Repubblica di Caltanissetta Dr. Santi Roberto CONDORELLI, il Presidente del comitato scientifico della Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare Dr. Gian Carlo CASELLI il Presidente di Confagricoltura Sicilia Rosario Marchese RAGONA, e il Vice Direttore Operativo della DIA Generale di Brigata Nicola ALTIERO. I successivi giorni, con la collaborazione dell’Ufficio Provinciale Scolastico, saranno dedicati a far conoscere alla comunità scolastica delle provincie di Caltanissetta e Enna la manifestazione ed il suo significato storico e culturale. La mostra resterà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17 e sabato 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 per essere visitata dalla cittadinanza. Per accedere all’interno sarà necessario esibire il “green pass”.



