La deputata Savarino replica a Gambino: "Ordini da Roma, a chiedere una stretta gli stessi operatori sanitari"

"Non è un caso - continua la deputata di Diventerà Bellissima - se il Comitato tecnico scientifico siciliano abbia proposto misure adeguate e la cabina di regia nazionale le ha poi condivise"

15 Gennaio 2021 20:30

La deputata regionale di Diventerà Bellissima Giusy Savarino critica il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino dopo il suo attacco al Governo Regionale per la decisione di dichiarare la zona rossa in Sicilia“Il sindaco di Caltanissetta – afferma Savarino in una nota – ormai fa quello che gli viene ordinato: attacca il governo della Regione perché così ha disposto la casa madre. Gli va spiegato che la decisione di assumere una iniziativa regionale con un Rt al limite di soglia, serve a garantire sicurezza ad una comunità che la invoca, ad operatori che non sopportano più misure ondivaghe e pretendono invece una stretta adeguata oggi, per non subire una chiusura improvvisa e ritardata domani.

Proprio la provincia di Caltanissetta, peraltro, nella sua zona Sud – prosegue –presenta una situazione di contagio molto critica. Inoltre, non è un caso se il Comitato tecnico scientifico siciliano abbia proposto misure adeguate e la cabina di regia nazionale le ha poi condivise. Queste polemiche – chiude la deputata – in un momento difficilissimo per tutto il Paese, contribuiscono solo a fare confusione, mentre specie tra le Istituzioni occorrono chiarezza e coesione”.



