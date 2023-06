Cronaca 503

La dea della fortuna torna a baciare la Sicilia: vinti 513 mila euro al Lotto

La vincita a Marineo in provincia di Palermo, la scommessa sulla ruota Nazionale

Sicilia a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, un fortunatissimo giocatore di Marineo, in provincia di Palermo, con la combinazione 55-77-80-88 sulla ruota Nazionale, ha centrato 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna per un totale di 513.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 560 milioni in questo 2023.



