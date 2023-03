Cronaca 421

La dea bendata bacia la provincia di Caltanissetta: vinti 50mila euro al 10eLotto

E' stato centrato un 9Oro. L'ultimo concorso ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia

Redazione

17 Marzo 2023 14:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-dea-bendata-bacia-la-provincia-di-caltanissetta-vinti-50mila-euro-al-10elotto Copia Link Condividi Notizia

Festa al 10eLotto in Sicilia: come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 839,3 milioni dall'inizio dell'anno.



Festa al 10eLotto in Sicilia: come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 839,3 milioni dall'inizio dell'anno.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare