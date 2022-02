Attualita 105

La Dea bendata bacia Gela, centrato un "5" al SuperEnalotto da oltre 17 mila euro

La giocata è stata convalidata in una rivendita di via Francesco Crispi

Redazione

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 24 febbraio, come riporta Agipronews,sono stati centrati due «5» del valore di 17.181,75 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell'esercizio di via Francesco Crispi 253 a Gela, la seconda presso il tabacchi di via Vespri 58 a Valderice.(Gds.it)



