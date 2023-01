Eventi 224

La danzatrice Elsa Piperno a Caltanissetta per un workshop con gli studenti del liceo "Ruggero Settimo"

Trasferitasi a Londra per studiare alla scuola di Marie Rambert, è entrata a far parte, nel 1967, della celebre compagnia "London Contemporary Dance Theatre"

Redazione

Il 25 e 26 gennaio 2023 il Liceo Coreutico "R. Settimo" parteciperà ad un workshop di Tecnica Graham con Elsa Piperno, pioniera della danza moderna in Italia. Danzatrice, coreografa, ”pioniera della danza contemporanea in Italia” Elsa Piperno nei giorni 25, 26, 27 sarà ospite presso il Liceo "Ruggero Settimo" di Caltanissetta, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, dove terrà un workshop di tecnica Graham. Giorno 27, per la Giornata della Memoria, condividerà con gli altri studenti del Liceo la sua esperienza di studentessa ebrea in un'Italia che anche dopo la guerra mostrava tratti antisemiti.

Elsa Piperno ha iniziato gli studi all’Accademia Nazionale di Danza. Trasferitasi a Londra per studiare alla scuola di Marie Rambert, è entrata a far parte, nel 1967, della celebre compagnia “London Contemporary Dance Theatre”, allora diretta da Robert Cohen sotto la diretta supervisione di Martha Graham. Come danzatrice solista della LCDT ha avuto altresì l’opportunità di studiare e lavorare con esponenti di rilievo delle maggiori correnti della Modern Dance americana (tecniche e repertori Limòn, Nikolais, Cunningham, Paul Taylor. Decisa a creare nel nostro paese una realtà professionale paragonabile alle migliori esperienze europee ed internazionali nell’ambito della danza contemporanea, nel 1971 ha lasciato la compagnia londinese e si è stabilita a Roma, dove nel 1972 fondò il Centro Professionale di Danza Contemporanea e la compagnia TEATRODANZA CONTEMPORANEA DI ROMA, la cui direzione, a partire dal 1974 e fino allo scioglimento nel 1989, ha condiviso con Joseph Fontano.

Dal 1990 è alla guida di una sua nuova compagnia, DANZARE LA VITA. Il suo interesse per la composizione coreografica, espressione di una fede profonda nella comunicazione attraverso il movimento, che le viene dall’essere nata in terra d’Africa, si manifesta prestissimo. Le sue numerose coreografie sono state rappresentate nei maggiori teatri e festival italiani ed in prestigiosi teatri e manifestazioni culturali di rilievo internazionale. E’ stata docente di tecnica moderna presso l’Accademia Nazionale di Danza, dove ha insegnato la tecnica di Martha Graham di cui è una delle migliori insegnanti a livello europeo e che dagli anni settanta diffonde in tutta Italia attraverso corsi regolari e stage in innumerevoli centri di danza. In Sicilia tra le sue allieve, definite da Elsa Piperno sue Eredi, ricordiamo Dominique Cavallaro docente di Tecnica Contemporanea presso il Liceo Coreutico, che come un'onda di trasmissione continua a trasmettere il linguaggio della Tecnica Graham ereditato da Elsa Piperno.

Con frequenti presenze pubbliche a convegni, dibattiti e giurie, con gli articoli da lei scritti e con la collaborazione in sede AGIS ha contribuito attivamente alla tutela della danza e dei danzatori in Italia collaborando alla stesura della nuova circolare ministeriale che regolamenta il settore danza. Oltre alle coreografie presentate nello spettacolo la sua compagnia “DANZARE LA VITA” continua a diffondere la danza contemporanea portando nelle scuole una “lezione dimostrativa di danza contemporanea” eseguita dal cast danzatori e da lei illustrata.



