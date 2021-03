Cronaca 808

La Danimarca sospende uso vaccino AstraZeneca: "Problemi di coaguli di sangue in alcuni pazienti"

La decisione "segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca"

Redazione

11 Marzo 2021 12:28

La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto le autorità. La decisione "segue le notizie di gravi casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca", ha spiegato in un comunicato l'Autorità sanitaria danese, aggiungendo comunque che "al momento non è stato determinato che ci sia un legame tra il vaccino e i coaguli di sangue".

Sospeso l'uso del vaccino anglo-svedese in Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e oggi anche in Danimarca. L'autorità nazionale austriaca di regolamentazione dei medicinali ha sospeso l'uso di un lotto di AstraZeneca dopo che a quattro pazienti sono state diagnosticate pericolose condizioni di coagulazione del sangue. Lo stesso motivo è stato addotto dall'agenzia sanitaria nazionale danese, che oggi ha annunciato la sospensione temporanea. In Danimarca una di queste persone è morta. L'agenzia ha dichiarato di non aver stabilito in modo definitivo un legame tra il coagulo e il vaccino, ma ha detto di aver chiesto alle autorità regionali incaricate, di smettere di usare AstraZeneca per il momento.

"Siamo nel mezzo del più grande e importante lancio di vaccinazioni nella storia danese", ha detto Søren Brostrøm, direttore dell'agenzia. “In questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini che possiamo ottenere. Non è quindi una decisione facile metterne uno in pausa". (ANSA)



