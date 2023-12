Cronaca 344

La Daihatsu sospende tutte le vendite di auto che sono in produzione

Le scuse del presidente della società automobilistica: "Ho tradito la fiducia dei clienti"

Redazione

La Daihatsu (società controllata della Toyota) sospenderà le spedizioni di tutti i modelli di auto attualmente in produzione sia in Giappone che all'estero, a fronte di presunte manipolazioni dei test di sicurezza. Lo ha annunciato la casa auto giapponese a seguito dell'esito del rapporto di una commissione indipendente istituita a inizio anno per far luce su anomalie emerse per la prima volta ad aprile. In una conferenza stampa tenuta a Tokyo il presidente di Daihatsu, Soichiro Okudaira, si è scusato per lo scandalo ammettendo di "aver tradito la fiducia dei propri clienti, riconoscendo che tutto il biasimo ricade sulla sua gestione".



