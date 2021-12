Cronaca 920

La curva dei contagi in Sicilia torna a correre: sfiorati i mille casi e aumentano anche i ricoveri

I nuovi casi nell'isola sono 975 e le vittime sono 10. Aumenta anche la pressione sugli ospedali

Redazione

Torna a farsi preoccupante la situazione Covid in Sicilia: sono infatti 975 i nuovi casi nell'Isola, che torna dunque a sfiorare i mille. Dieci le vittime. Salgono anche i ricoveri, con 373 in ospedale. I guariti in 24 ore sono 558. In Italia 15.756 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.503. Sono invece 99 le vittime in un giorno, ieri erano state 92. Sono 695.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia.

Ieri erano stati 301.560. Il tasso di positività è al 2,27%%, in calo rispetto al 3,1% di ieri. Sono invece 776 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 89. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.078, ovvero 199 in più rispetto a ieri.(Gds.it)



