La curva dei contagi in Sicilia continua ad aumentare: i nuovi casi sono 484

E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Tuttavia si abbassa il tassa di positività

Redazione

26 Ottobre 2021 17:29

Crescono ancora in modo preoccupante i nuovi casi di covid in Sicilia anche per il dato del bollettino del 26 ottobre segnala anche un calo dei ricoveri. I nuovi contagi registrati in Sicilia nella ultime 24 ore sono stati infatti 484 (ieri erano 443) ma stavolta con 18 mila tamponi processati, quasi il doppio rispetto a ieri (quando sono stati 10 mila). Il tasso di positività è sceso infatti dal 4,4% di ieri al 2,7 di oggi.

I ricoverati in area medica sono in tutto 284 (ieri erano 290) e quelli in terapia intensiva sono 38 (un in meno rispetto a ieri ma con 5 nuovi ingressi). I morti sono stati 8 e le vittime siciliane del virus sfiorano ormai quota 7 mila (6.994). A livello provincia a Palermo i nuovi casi sono 36, Catania 160, Messina 155, Sircausa 29, Trapani 27, Ragusa 11, Caltanissetta 12, Agrigento 36 e Enna 18.



