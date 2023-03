Eventi 146

La Croce Rossa di Caltanissetta raccoglie uova di pasqua per i minori delle famiglie assistite quotidianamente

La raccolta è prevista davanti ai supermercati Famila e Centesimo oggi, domani pomeriggio e l'1 aprile per l'intera giornata

Redazione

30 Marzo 2023

Iniziativa solidale della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta con i supermercati Famila e Centesimo della città. Su impulso del referente dei giovani di Caltanissetta, Matteo Iacona, si effettuerà una raccolta di uova di pasqua da destinare ai minori dei soggetti fragili assistiti dalla Croce Rossa Italiana. "L’iniziativa – spiega Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta - è utile per regalare un sorriso ai minori delle famiglie che assistiamo quotidianamente, normalmente dopo Pasqua alcune ditte si prontano a donarci l’invenduto, che noi accettiamo volentieri, ma quest’anno i giovani hanno pensato di chiedere l’aiuto ai nostri generosi concittadini auspicando, prima della Santa Pasqua, la donazione di uova di cioccolato al fine di distribuirli durante le giornate di consegna viveri o consegnarli ai bambini delle tante comunità presenti sul territorio". Tutto dipenderà dal quantitativo raccolto, ed in relazione a questo dato, capiremo la platea di destinatari, sperando che possa essere la più ampia possibile. La raccolta avverrà il 30 marzo dalle 15.00 alle 20.00 presso il centro Famila in via Salvo D’acquisto, il 31 marzo dalle 15.00 alle 20.00 al centesimo di via Salvatore Averna e giorno 01 aprile tutto il giorno al Centesimo di Viale Sicilia.



