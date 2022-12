Attualita 375

La Croce Rossa di Caltanissetta raccoglie 12 tonnellate di prodotti alimentari per i più bisognosi

Saranno distribuite nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà già censite dal comitato di Caltanissetta e prossime alle 1000 unità

Redazione

Si è svolta nella giornata di sabato 17 Dicembre 2022 la raccolta alimentare promossa dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato, che grazie alla collaborazione dei supermercati Famila e Centesimo, gruppo Romano, ha dato un importante contributo alla costante richiesta di aiuto da parte degli indigenti della comunità nissena. Con la raccolta è stato infatti possibile rifocillare il magazzino viveri del Comitato, sede del servizio di distribuzione dei beni di prima necessità, che, visti i momenti di forte crisi, era carente di parecchi prodotti alimentari, ma ciò nonostante eroga normalmente due volte settimana e vede impegnati i volontari in questa importante attività.

Grazie la generosità dei cittadini nisseni che hanno risposto con grande senso di solidarietà a questo evento è stato possibile raccogliere ben oltre 12 tonnellate di prodotti alimentari, un grandissimo risultato, che saranno distribuite nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà già censite dal comitato di Caltanissetta e prossime alle 1000 unità, nettamente in aumento dopo l’emergenza covid 19, segno di una grande crisi economica del territorio. Da anni il servizio di distribuzione alimentare della Croce Rossa Italiana, risulta essere un indiscussa azione rivolta a tutti i cittadini in difficoltà che si rivolgono allo sportello sociale del Comitato, sito in Via Xiboli, 345, per ricevere beni di primi necessità. L’impegno costante dei volontari coinvolti ha permesso di pianificare con il contributo del comune, importanti attività al servizio degli indigenti, soprattutto nel recente passato nel pieno dell’emergenza Covid 19, operando in sinergia anche con altri enti caritatevoli della comunità per dare una risposta certa ai bisogni dei cittadini.

“Il lavoro di squadra, della Croce Rossa Italiana, delle Istituzioni locali e delle associazioni di genere, permettono di avere un’ampia visone dei bisogni assistenziali, un maggiore controllo e una capillare azione cercando di arrivare a tutte le fasce più deboli” dice il Presidente Nicolò Piave, che destina un sentito ringraziamento in primis ai cittadini che hanno onorato il simbolo della Croce Rossa Italiana donando con amore e generosità, ai referenti CRI che sono spesi nell’organizzazione, ai 45 volontari impegnati per l’intera giornata. Un sentito ringraziamento al gruppo Romano per la grandissima sensibilità dimostrata, anche in questa occasione, per averci fornito la disponibilità a poter raccogliere presso i propri punti vendita, fornendo altresì la massima collaborazione possibile al personale CRI in servizio ed ai generosi clienti.



