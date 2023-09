Attualita 904

La Croce Rossa cerca personale in Sicilia: tutte le figure richieste e le sedi di lavoro

Si cercano diverse figure per l'accoglienza e l'assistenza dei migranti

Redazione

La Croce rossa italiana sta reclutando personale da impiegare nelle sue sedi, soprattutto in Sicilia. L'associazione è alla ricerca di diverse figure, di varia specializzazione e mansioni differenti, per l'accoglienza e l'assistenza dei migranti. Il supporto alla popolazione migrante rientra infatti tra i compiti istituzionali della Croce rossa italiana.

Le figure richieste

Diverse le figure richieste: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi, cuochi, addetti alle pulizie e mediatori culturali. Nel dettaglio le figure per possono essere presentate le candidature sono: direttore del centro, vice direttore del centro, medico - responsabile sanitario, medico generico, pediatra, ginecologo, psicologo, infermiere, operatore socio sanitario, impiegato amministrativo, caseworker Rfl, operatore legale, operatore dell’accoglienza, mediatore linguistico-culturale, operatore accoglienza minori stranieri non accompagnati, addetto pulizie, cuoco, aiuto cuoco, operatore polivalente logista, manutentore.

Le sedi di lavoro

Le sedi di lavoro riguardano principalmente la Sicilia: Lampedusa, Porto Empedocle, Vizzini e Castelvetrano, oltre che Savona in Liguria.



