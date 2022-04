Cronaca 232

La criminalità alza il tiro, il sindaco di Gela: "La città è preoccupata e ha paura"

In pochi giorni incendiate due auto comune e quella di un consigliere comunale

Redazione

13 Aprile 2022 16:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-criminalita-a-gela-alza-il-tiro-il-sindaco-la-citta-e-preoccupata-e-ha-paura Copia Link Condividi Notizia

"Sembra che non passi notte senza che gli incendiari mettano a segno qualche colpo. Era già una situazione estremamente preoccupante dopo il week end, tant’è che ieri, durante la festa della Polizia alla quale ho preso parte a Caltanissetta, il Questore Emanuele Ricifari ha avuto parole molto forti nei confronti della situazione che sta vivendo la nostra città. Adesso, pare che ci sia la voglia di alzare ulteriormente il tiro". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco.

"Alle due vetture dell’autoparco comunale bruciate nei giorni scorsi, si aggiunge quella della consigliera Alessandra Ascia, data alle fiamme questa notte in via Dolomiti. Alla consigliera Ascia vanno tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, che esprimo anche a nome della giunta. Il ruolo di Primo Cittadino, però, mi impone di non limitarmi solo alla solidarietà. La relazione della DIA aveva già lasciato presagire scenari inquietanti, e per questo ho chiesto la convocazione urgente di un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza e Sua Eccellenza il Prefetto mi ha già garantito che si farà a breve. Per questo la ringrazio, come ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, dalla magistratura alle forze dell’ordine, stanno dimostrando grande attenzione verso questa città che continua a manifestare i segnali di un malessere e di una nuova recrudescenza criminale che ci allarma sotto il profilo della sicurezza pubblica. Sento che tutta la città è preoccupata come me, e che ha paura. Del resto, come potrebbe essere diversamente visto che tutti gli incendi hanno una chiara matrice dolosa? Con la speranza che si possa presto far luce sull’episodio di stanotte, ci stringiamo alla famiglia Ascia e a tutte le famiglie, gli imprenditori e i cittadini colpiti da questi vili atti intimidatori. Perché di questo si tratta: di vili atti intimidatori".



"Sembra che non passi notte senza che gli incendiari mettano a segno qualche colpo. Era già una situazione estremamente preoccupante dopo il week end, tant'è che ieri, durante la festa della Polizia alla quale ho preso parte a Caltanissetta, il Questore Emanuele Ricifari ha avuto parole molto forti nei confronti della situazione che sta vivendo la nostra città. Adesso, pare che ci sia la voglia di alzare ulteriormente il tiro". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco. "Alle due vetture dell'autoparco comunale bruciate nei giorni scorsi, si aggiunge quella della consigliera Alessandra Ascia, data alle fiamme questa notte in via Dolomiti. Alla consigliera Ascia vanno tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, che esprimo anche a nome della giunta. Il ruolo di Primo Cittadino, però, mi impone di non limitarmi solo alla solidarietà. La relazione della DIA aveva già lasciato presagire scenari inquietanti, e per questo ho chiesto la convocazione urgente di un Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e Sua Eccellenza il Prefetto mi ha già garantito che si farà a breve. Per questo la ringrazio, come ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, dalla magistratura alle forze dell'ordine, stanno dimostrando grande attenzione verso questa città che continua a manifestare i segnali di un malessere e di una nuova recrudescenza criminale che ci allarma sotto il profilo della sicurezza pubblica. Sento che tutta la città è preoccupata come me, e che ha paura. Del resto, come potrebbe essere diversamente visto che tutti gli incendi hanno una chiara matrice dolosa? Con la speranza che si possa presto far luce sull'episodio di stanotte, ci stringiamo alla famiglia Ascia e a tutte le famiglie, gli imprenditori e i cittadini colpiti da questi vili atti intimidatori. Perché di questo si tratta: di vili atti intimidatori".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare