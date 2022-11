Attualita 532

La Crd Tourtis Srl licenzia dipendenti del Riviera Village di Butera: appello al Prefetto

I dipendenti, che hanno scritto alla redazione di Seguo News, termineranno l'attività lavorativa entro il mese di novembre

Redazione

CRD TOURIST Srl, la società proprietaria del Riviera Village di Desusino nel Comune di Butera, ha comunicato ai propri dipendenti i preavvisi di licenziamento, in barba alle linee guida fatte da S. Ecc. il Prefetto di Caltanissetta, che al tavolo sindacale del 26 ottobre aveva chiesto di attivare tavoli sindacali per la stabilizzazione dei lavoratori o in alternativa, l’attivazione della Cig straordinaria. Non è successo nulla di ciò, Andrea Mauro direttore amministrativo della CRD TOURIST Srl ha già comunicato i preavvisi di licenziamento ai dipendenti che termineranno l’attività lavorativa entro il mese di novembre. I dipendenti inferociti chiedono l’intervento immediato delle istituzioni per il ripristino della legalità e del diritto al lavoro, infatti si stanno vedendo sottrarre alle loro mansioni da altri lavoratori appartenenti ad un'altra azienda distaccati però presso la struttura del Riviera Village di Desusino. Una azienda come la CRD TOURIST Srl in crisi, almeno così è stato comunicato dalla dirigenza aziendale, che accoglie dipendenti distaccati da altre aziende in sostituzione dei propri a cui comunica i licenziamenti. Difatti i dipendenti della CRD TOURIST Srl non riescono a comprendere come mai una società proprietaria dell’intero villaggio tra piscine albergo bar e ristorante, debba licenziare i propri dipendenti per fare lavorare in distacco dipendenti da altre aziende, che tra l’altro, svolgono le medesime mansioni dei dipendenti diretti della società, sostituendo e facendo licenziare i dipendenti della CRD TOURIST Srl tra l’altro con più anzianità di servizio e carico familiare. I dipendenti senza stipendio dal mese di luglio, nonostante la società ha incassato diverse fatture già a settembre, gridano il diritto al lavoro “ci stanno buttando in mezzo alla strada”. I dipendeni della Crd Tourist Srl



