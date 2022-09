Eventi 378

La cooperativa Etnos di Caltanissetta vola alla Camera dei deputati: un modello di impresa sociale innovativo e responsabile

Fabio Ruvolo rappresenterà uno dei trenta speakers che racconteranno come hanno deciso di fare la differenza

Redazione

Martedì, 13 settembre, Fabio Ruvolo, presidente di Cooperativa Etnos, sarà a Roma alla Camera dei Deputati nell’aula dei Gruppi Parlamentari nell’ambito del Wwworkers Camp, l’appuntamento annuale dedicato alle Pmi e alle imprese artigiane, organizzato dalla community Wwworkers.it in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare Innovazione. Cooperativa Etnos è stata selezionata tra le cento aziende che la community Wwworkers.it ha ritenuto più vicina a rappresentare un modello di impresa sociale innovativo e responsabile.

Fabio Ruvolo rappresenterà uno dei trenta speakers che racconteranno come hanno deciso di fare la differenza e si confronteranno con i rappresentanti delle coalizioni che si presenteranno alle Politiche 2022, gli esperti, le istituzioni. Il tema di quest’anno è il Futuro Circolare e Digitale e dà spazio a quelle imprese che hanno deciso di allearsi per stilare insieme il primo Manifesto sul Futuro Circolare con le dieci azioni imprescindibili per essere un’impresa circolare. «Essere stati selezionati è per me motivo d’orgoglio» dice Fabio Ruvolo, «perché regala maggiore valore al nostro impegno».



