Eventi 217

La cooperativa Etnos di Caltanissetta accoglie il Natale con uno straordinario evento: realizzato un presepe speciale

Un’interpretazione del messaggio sacro della nascita di Gesù inscenato dagli ospiti della Casa di Riposo Nonni Felici 4.0

Redazione

Venerdì, 23 dicembre, Cooperativa Sociale Etnos accoglie il Natale alle porte attraverso un evento invernale che si articola in due incontri volti a promuovere l’amore per il territorio e celebrare le antiche tradizioni natalizie. Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 è possibile visitare il Presepe Speciale, presso l’Istituto Testasecca, in viale della Regione, 1. Un’interpretazione del messaggio sacro della nascita di Gesù inscenato dagli ospiti della Casa di Riposo Nonni Felici 4.0, che, grazie alla forte collaborazione dei professionisti di Etnos, hanno incantato e stupito suscitando la commozione dei parenti e dei visitatori.

Inoltre, durante la visita del Presepe Vivente è possibile ammirare le opere dell’artista nisseno Salvo Risplendente che racconta la sua terra attraverso ricordi e racconti dei suoi nonni e genitori: «Attraverso la mia arte cerco di esprimere l’appartenenza al territorio, valorizzando quelle tradizione che, oggi, stanno svanendo». Dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso la gelateria solidale Equo Cream Cafè, in via Rosso di San Secondo, 122, per i più piccoli è previsto un incontro con Babbo Natale e la lettura di alcune storie a tema natalizio. Un momento di magia non solo per i più piccoli, ma anche per i grandi, i quali possono staccare la spina per qualche minuto e godersi una dolce crêpe accompagnata da una gustosa cioccolata calda.

È necessario indossare la mascherina FFP2.



