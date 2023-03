Attualita 540

La controversia per le lezioni a distanza richieste dalla nissena Chiara Cumella arriva in Parlamento

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha risposto al question time: la giovane si è rivolta al Tribunale

Redazione

L’istituto romeno «Dunarea de Jos Galati» che opera nella città di Enna «non da luogo ad un’istituzione riconosciuta, ai fini della erogazione di corsi accreditati presso questo ministero o al rilascio di titoli propri dell’ordinamento italiano. Non risultano quindi applicabili gli istituti e i relativi meccanismi di controllo previsti in generale per le università italiane, né le ordinarie verifiche e le eventuali sanzioni in relazione all’accreditamento dei corsi di studio». Lo ha detto il ministro dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini rispondendo durante al question time ad una interrogazione su una studentessa della facoltà di medicina dell’università siciliana impossibilitata a partecipare alle lezioni per la sua disabilità grave e per esercitare il suo diritto si è dovuta rivolgere al Tribunale.

«Non a caso, nel contenzioso segnalato dall’onorevole interrogante e incardinato al Tribunale di Caltanissetta - ha aggiunto Bernini - il ministero della università e della ricerca non è parte, visto che l’intera vicenda sfugge agli ordinari meccanismi di controllo del sistema universitario nazionale». «Ciononostante, assicuro il massimo impegno, in raccordo con tutti i ministeri competenti e con tutti gli strumenti istituzionali a disposizione, per porre in essere ogni azione utile - ha concluso - al fine di chiarire questa situazione».



