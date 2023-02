Politica 1414

Caltanissetta: la consigliera Petitto dice addio al Pd e per lei inizia "una nuova fase"

Nessuna polemica con i Dem: "Ritengo che la mia città meriti il mio ulteriore ed ancora più convinto impegno per lei"

Redazione

Addio al Partito Democratico da parte della consigliera comunale di Caltanissetta Annalisa Petitto che ha il ruolo anche di presidente dell'assemblea provinciale e componente della direzione regionale. "È una decisione - spiega l'esponente Dem - che ho meditato e discusso con chi in questi anni ha condiviso il mio percorso politico ed istituzionale. Un percorso in cui mi sono dedicata, con tutte le mie forze, alle necessità e alle gravi problematiche che attanagliano i cittadini nisseni che ho l’onore ed il dovere di rappresentare al meglio quale consigliere comunale".

Una scelta, quindi, presa non a cuor leggere in un momento storico in cui "i cittadini nisseni hanno bisogno di essere difesi e la città di Caltanissetta necessita di immediate cure, di massima attenzione, di lavoro assiduo e costante ma, soprattutto, necessita di tornare ad avere la speranza di un riscatto dalla condizione di emergenza e marginalità socio-economica che, drammaticamente, la caratterizza. Ecco perché ritengo che la mia città, oggi, meriti che il mio ulteriore ed ancor più convinto impegno per lei, nel presente e nel prossimo futuro, sia svolto fuori dalle cariche di partito, che sia dunque terzo ed indipendente e che sia da garanzia nella costruzione, senza contrapposizioni o chiusure, di percorsi e progetti politici di ripresa, rilancio e sviluppo, frutto di un confronto più ampio possibile secondo valori comuni e condivisi".

La consigliera Petitto tolta la casacca del Partito Democratico ha dato inizio ad una nuova fase "in cui sarà primario ed esclusivo il mio impegno per la città di Caltanissetta".



