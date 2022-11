Cronaca 9310

La città di San Cataldo sotto shock per la morte di Alessandro Tomasella, la tragedia mentre faceva un barbecue con gli amici

Il sindaco sulla sua pagina facebook ha ricordato Alessandro e anche un altro giovane morto pochi giorni fa

Rita Cinardi

01 Novembre 2022 14:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-citta-di-san-cataldo-sotto-shock-per-la-morte-di-alessandro-tomasella-morto-mentre-faceva-un-barbecue-con-gli-amici Copia Link Condividi Notizia

La città di San Cataldo sotto shock per la morte di Alessandro Tomasella, il giovane di 31 anni morto ieri sera a causa delle gravi ustioni riportate mentre accendeva un barbecue con gli amici. La tragedia si è consumata in contrada Vassallaggi. Con lui erano presenti Salvatore e Rosario Matraxia. Come lui hanno riportato ustioni ma, per fortuna, in maniera meno grave. Sono stati i due amici a caricare Alessandro in auto e portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui, vista la gravità delle ustioni riportate dal giovane è stato subito disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell'ospedale Garibaldi di Catania. E' stato qui però che il giovane è morto non appena arrivato con un'ambulanza del 118. I carabinieri in mattinata hanno sentito i due amici per ricostruire l'accaduto.

Alessandro Tomasella lavorava insieme al padre e al fratello nella concessionaria di macchine agricole di proprietà della famiglia nella zona industriale di Caltanissetta Intanto il sindaco Gioacchino Comparato ha fatto un post sulla sua pagina facebook per ricordare non solo Alessandro ma anche Rosario Manuguerra, il giovane di 34 anni che quattro giorni fa si era tolto la vita nel bosco di Gabbara dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. "Due tragici eventi - ha scritto il sindaco - hanno sconvolto profondamente la nostra Comunità negli ultimi giorni. Due giovani vite tragicamente spezzate! Alle famiglie, agli amici e a tutte le persone che stanno piangendo la perdita di Alessandro Tomasella e Rosario Manuguerra va tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.San Cataldo si unisce a questo immenso dolore!". Tantissimi i messaggi di cordoglio dei sancataldesi che si sono stretti attorno al dolore delle due famiglie.



La città di San Cataldo sotto shock per la morte di Alessandro Tomasella, il giovane di 31 anni morto ieri sera a causa delle gravi ustioni riportate mentre accendeva un barbecue con gli amici. La tragedia si è consumata in contrada Vassallaggi. Con lui erano presenti Salvatore e Rosario Matraxia. Come lui hanno riportato ustioni ma, per fortuna, in maniera meno grave. Sono stati i due amici a caricare Alessandro in auto e portarlo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui, vista la gravità delle ustioni riportate dal giovane è stato subito disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell'ospedale Garibaldi di Catania. E' stato qui però che il giovane è morto non appena arrivato con un'ambulanza del 118. I carabinieri in mattinata hanno sentito i due amici per ricostruire l'accaduto. Alessandro Tomasella lavorava insieme al padre e al fratello nella concessionaria di macchine agricole di proprietà della famiglia nella zona industriale di Caltanissetta Intanto il sindaco Gioacchino Comparato ha fatto un post sulla sua pagina facebook per ricordare non solo Alessandro ma anche Rosario Manuguerra, il giovane di 34 anni che quattro giorni fa si era tolto la vita nel bosco di Gabbara dopo essersi allontanato dalla sua abitazione. "Due tragici eventi - ha scritto il sindaco - hanno sconvolto profondamente la nostra Comunità negli ultimi giorni. Due giovani vite tragicamente spezzate! Alle famiglie, agli amici e a tutte le persone che stanno piangendo la perdita di Alessandro Tomasella e Rosario Manuguerra va tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.San Cataldo si unisce a questo immenso dolore!". Tantissimi i messaggi di cordoglio dei sancataldesi che si sono stretti attorno al dolore delle due famiglie.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare