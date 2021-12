Cronaca 1070

La città di Niscemi si stringe attorno ai familiari di Gaetano, Rosario e Alessandro: oggi pomeriggio i funerali dei tre ragazzi morti la notte di Natale

L'ingresso in Chiesa Madre e in piazza sarà contingentato. Il sindaco invita i cittadini a seguire la diretta sui social

Rita Cinardi

27 Dicembre 2021 12:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-citta-di-niscemi-si-stringe-attorno-ai-familiari-di-gaetano-rosario-e-alessandro-oggi-pomeriggio-i-funerali-dei-tre-ragazzi-morti-la-notte-di-natale Copia Link Condividi Notizia

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 18 anni, i tre ragazzi di Niscemi morti la notte di Natale in un incidente stradale sulla Sp11. A celebrare la messa, che si svolgerà in chiesa Madre in piazza Vittorio Emanuele, il vescovo Rosario Gisana. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, che ha proclamato nella giornata di oggi il lutto cittadino, ha fatto sapere che saranno contingentati e controllati dalle forze dell'ordine gli ingressi in Chiesa e in piazza. "Per consentire di seguire la santa messa - ha detto il sindaco - è stata disposta la diretta televisiva canale 813 e diretta Facebook di Retechiara. Invito tutti a ad unirsi al dolore delle famiglie rispettando le disposizioni e seguendo le celebrazioni sui vari canali social". Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un quarto ragazzo di 17 anni, che viaggiavan insieme agli altri tre amici, che attualmente è ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia.



Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 i funerali di Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni e Alessandro Cirrone, 18 anni, i tre ragazzi di Niscemi morti la notte di Natale in un incidente stradale sulla Sp11. A celebrare la messa, che si svolgerà in chiesa Madre in piazza Vittorio Emanuele, il vescovo Rosario Gisana. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, che ha proclamato nella giornata di oggi il lutto cittadino, ha fatto sapere che saranno contingentati e controllati dalle forze dell'ordine gli ingressi in Chiesa e in piazza. "Per consentire di seguire la santa messa - ha detto il sindaco - è stata disposta la diretta televisiva canale 813 e diretta Facebook di Retechiara. Invito tutti a ad unirsi al dolore delle famiglie rispettando le disposizioni e seguendo le celebrazioni sui vari canali social". Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un quarto ragazzo di 17 anni, che viaggiavan insieme agli altri tre amici, che attualmente è ricoverato in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare