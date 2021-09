Attualita 90

La città di Caltanissetta sempre più green, via al concorso "EcoAttivi": in palio anche un'auto elettrica

Si maturano i punti conferendo correttamente i rifiuti al CCR di contrada Cammarella

29 Settembre 2021 16:13

Premiare il rispetto ambientale e le buone pratiche virtuose dei cittadini, è possibile anche attraverso tecnologie smart e tecniche di gioco che educano e formano. Due principi che coniugano la diffusione di una cultura attenta ai temi della sostenibilità e che premiano i comportamenti positivi dei cittadini. Questo "modo" coinvolgente è stato tradotto nel concorso nazionale e locale "EcoAttivi" che vede Caltanissetta, forte del primato ottenuto nel 2019 con la vittoria di un'auto elettrica Aixam City e un Apple iPad, la città candidata a mantenere l'eccellente risultato ottenuto, incrementando con nuove vittorie.

Non a caso la società Dusty e il Comune di Caltanissetta hanno deciso anche per il 2021, di partecipare al concorso nazionale Ecoattivi che gratifica, con un ricco montepremi, i cittadini che adottano comportamenti rispettosi dell'ambiente. La partecipazione è semplicissima visto che si basa sull'utilizzo di uno strumento digitale di incentivazione e premialità per ogni cittadino che adotta comportamenti virtuosi utilizzando "un sistema a punti" con l'App gratuita per smartphone Ecoattivi, realizzata dal partner tecnico dell'iniziativa, Achab Group.

Il concorso nazionale e locale sarà attivo fino a giovedì 31 marzo 2022. Possono partecipare tutti i cittadini di Caltanissetta che avranno la possibilità di vincere l'auto elettrica (guida dai 14 anni di età compiuti) in palio nel concorso nazionale; e i 100 buoni spesa messi in palio nel concorso locale, che potranno essere spesi nei negozi del territorio cittadino che aderiscono all'iniziativa.

IL CONCORSO: come funziona l'App per "accumulare" i punti

Attraverso l'App gratuita sarà possibile accumulare punti per ogni azione individuata e proposta, e ottenere così i biglietti virtuali per partecipare all'estrazione dei premi in palio.

Si maturano i punti conferendo correttamente i rifiuti al CCR di contrada Cammarella e/o avvalendosi delle isole ecologiche mobili utilizzando il servizio di compostaggio domestico, con la mobilità sostenibile ma anche

partecipando a eventi organizzati sui temi della sostenibilità, svolgendo i test di apprendimento e le sfide proposte direttamente sull'App. È anche possibile coinvolgere gli amici invitandoli a partecipare al progetto e guadagnando punti.

Modalità per partecipare:

1. Scaricare l'app EcoAttivi sul proprio smartphone;

2. Compiere le azioni previste;

3. Ogni 100 punti si guadagna un biglietto valido per entrambi i

concorsi locale e nazionale.

I successi sono fatti di azioni concrete, contribuisci anche tu: scarica

gratuitamente l'App EcoAttivi attraverso gli store Android e IOS, o dal sito

www.ecoattivi.it <http://www.ecoattivi.it> .





