Cronaca 618

La città di Caltanissetta grata ai vigili del fuoco per aver domato gli incendi: "Onore a voi, pompieri unici eroi"

Per diversi giorni, oltre ad aver spento roghi per tutta la provincia, sono stati impegnati nello spegnimento del vasto rogo che ha interessato il vallone dietro via Xiboli

Rita Cinardi

A Caltanissetta non manca la gratitudine nei confronti dei vigili del fuoco. Dopo i ringraziamenti sul nostro giornale da parte di una nostra lettrice, arrivano quelli della città. Qualcuno ha messo uno striscione sul ponte della scuola "Verga", già in passato utilizzato per mandare messaggi "vecchio stile", scrivendo "Onore a voi ... pompieri unici eroi". La foto in bianco e nero ha fatto il giro del web ed è stata condivisa dagli stessi vigili del fuoco che hanno apprezzato il senso di solidarietà della cittadinanza. Per diversi giorni, oltre ad aver spento roghi per tutta la provincia, sono stati impegnati nello spegnimento del vasto incendio che ha interessato il vallone dietro via Xiboli. Operazioni che si sono svolte con temperature oltre i 40 gradi. Due di loro hanno anche dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Uno si era fratturato una caviglia e un altro aveva inalato troppo fumo. Hanno messo in salvo persone e animali e non si sono risparmiati per nessun motivo al mondo. D'altronde si sa "il pompiere paura non ne ha", come dice una lirica ben nota a tutti i vigili del fuoco che con queste note infondono coraggio ai loro compagni anche nelle situazioni più estreme.



