La città di Caltanissetta diventa sempre più smart per una mobilità intelligente

La presentazione del progetto da parte dell'amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale, questa mattina, ha presentato il progetto “SmartCL”, un innovativo sistema Smart Mobility on demand, finanziato con fondi di Agenda Urbana, che verrà attivato a breve a Caltanissetta. La presentazione del progetto è stata fatta al centro polifunzionale “Michele Abbate”, la struttura su cui l’Amministrazione comunale sta investendo per creare il laboratorio per l’innovazione digitale del centro Sicilia “That's Lab!”

Ad illustrare in conferenza stampa le linee generali del progetto “SmatCL” e i risultati che questo sistema di mobilità intelligente vuole raggiungere nel capoluogo nisseno sono stati: il sindaco Roberto Gambino, gli assessori Ettore Garozzo e Giuseppe La Mensa, che hanno assegnate le deleghe alla mobilità, alla transizione ecologica e digitale e ai fondi europei, il dirigente del Comune di Caltanissetta Giuseppe Dell’Utri, accompagnato per l’occasione dalla funzionaria, Linda Leonardi, e dal Tecnico del Comune di Caltanissetta, Salvatore Mangione, che hanno seguito l’iter progettuale, e il referente del consorzio di aziende che si sta occupando dello sviluppo del progetto, Riccardo D’Angelo.

I tre pilastri su cui si fonda il progetto SmartCL, come hanno illustrato nel corso della conferenza stampa i promotori dell’iniziativa, sono: open innovation, smart mobility e smart city. “Open innovation”, perché la ricerca e lo sviluppo del sistema avverrà con il supporto di ricercatori ed esperienze delle Università di Catania e Messina; utilizza piattaforme Open Source, pertanto sviluppato e gestito attraverso collaborazioni aperte che prevedono l'apporto alla creazione e la collaborazione inclusività, trasparenza e con frequenti aggiornamenti pubblici, a garanzia di sostenibilità e libertà dal rischio di lock-in; si basa su un sistema Open Data, per permettere l’accesso alla tecnologia senza alcun vincolo.

“Smart Mobility”, perché utilizza un App unica della mobilità; bus in real-time, per ricevere la posizione dell'autobus in tempo reale e gli orari di arrivo previsti; bus on demand, che utilizza sistemi di apprendimento automatico e Intelligenza Artificiale per ottimizzare i percorsi e la gestione dei veicoli dedicati al trasporto pubblico. “Smart City”, perché consente l’analisi dei flussi veicolari; l’analisi ambientale; lo stato dei parcheggi. Il sistema SmartCL coprirà tutta la città, con l’utilizzo della tecnologia radio “LoRaWan” e sarà attivo presumibilmente già dal prossimo mese di gennaio.



