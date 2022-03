Cronaca 375

La Cina: "L'amicizia con la Russia è solida come una roccia"

La Cina è disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla "mediazione internazionale" sulla crisi in Ucraina

Redazione

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, parla di "amicizia duratura" con la Russia, un'amicizia che è 'solida come una roccia', affermando che i due Paesi contribuiscono a portare "pace e stabilità" nel mondo". Parlando in una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento, Wang ha aggiunto che "la relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza. Si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte". I due Paesi "manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era".

La Cina è disposta a "fare le necessarie mediazioni" e "a partecipare alla "mediazione internazionale" sulla crisi in Ucraina: il ministro degli Esteri Wang Yi, ha aggiunto che Pechino è pronta a continuare a svolgere "un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione". La Cina "è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina, ha assicurato Wang, secondo cui "bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala". (ANSA)



