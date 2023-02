La Cgil lancia l'allarme: "L'Asp di Caltanissetta non vuole prorogare il contratto Covid all'unico medico in servizio all'ambulatorio di Chirurgia di Mussomeli"

La Cgil lancia l'allarme: "L'Asp di Caltanissetta non vuole prorogare il contratto Covid all'unico medico in servizio all'ambulatorio di Chirurgia di Mussomeli"

"Il conseguente blocco dell’attività ambulatoriale aggraverebbe ulteriormente la già precaria condizione di offerta sanitaria ai cittadini"

La FP CGIL di Caltanissetta esprime stupore e preoccupazione per la notizia secondo cui dal prossimo 28 febbraio non verrà prorogato il contratto Covid all’unico medico attualmente presente presso l’ambulatorio di Chirurgia Generale del presidio ospedaliero di Mussomeli. Se questa notizia dovesse trovare conferma, il conseguente blocco dell’attività ambulatoriale aggraverebbe ulteriormente la già precaria condizione di offerta sanitaria ai cittadini dell’intero Vallone e dei paesi delle province confinanti di Agrigento e Palermo che rappresentano l’abituale utenza di questo ambulatorio. Non è immaginabile che la popolazione di un territorio disagiato possa essere ulteriormente penalizzato, la FP CGIL di Caltanissetta auspica un tempestivo intervento della ASP, nell’ambito delle proprie prerogative, a trovare quelle soluzioni che permettano di garantire all’utenza la continuità all’apertura dell’ambulatorio di chirurgia generale o rinnovando l’incarico al medico che fino ad oggi ha garantito con la sua presenza la continuità assistenziale o con qualsiasi altro provvedimento che possa far si che non ci sia interruzione del servizio.



