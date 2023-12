La cena aziendale per Natale finisce male: una brutta sorpresa per diversi dipendenti

Cronaca 878

La cena aziendale per Natale finisce male: una brutta sorpresa per diversi dipendenti

Quando sono tornati al parcheggio del ristorante hanno scoperto che i ladri hanno razziato le auto

Redazione

16 Dicembre 2023 14:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-cena-aziendale-per-natale-finisce-male-una-brutta-sorpresa-per-diversi-dipendenti Copia Link Condividi Notizia

Ladri nel parcheggio del ristorante, così in olti per evitare brutte sorprese hanno provveduto ad assumere le guardie di sicurezza. Era una serata come tante al famoso locale roncadese che purtroppo è stata rovinata da un furto nel parcheggio. È successo giovedì, il ristorante ospitava numerose cene aziendali e il parcheggio era decisamente pieno.

Tutti si stavano godendo una serata all'insegna dell'allegria quando, in maniera totalmente inaspettata, il pasto è stato interrotto a metà dalla notizia che ben tre automobili erano state ripulite dai ladri. «Qualcuno cercava qualcosa e hanno rotto i finestrini di due o tre auto nel nostro parcheggio - spiega uno dei soci titolari, Francesco Salamon - e poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Silea».

Tra la refurtiva alcuni computer e altri oggetti, perdita alla quale si aggiunge il danno alle automobili. Un furto che nessuno si aspettava poiché, nella lunga storia del ristorante Perché, è la prima vola che accadeva un fatto del genere, ma i titolari non si sono certo persi d'animo. «Non era mai successo prima - continua Salamon - ed è stato molto spiacevole, perché il fatto ha rovinato la giornata a tutto il gruppo. Per questo motivo abbiamo deciso di assumere una guardia di sicurezza che monitorerà il perimetro del locale in abiti borghesi».

Una premura che con buona probabilità aiuterà a tenere lontani i malintenzionati dal parcheggio. Malintenzionati sui quali intanto le forze dell'ordine stanno indagando. «Bisogna lasciar fare il loro lavoro ai carabinieri - commenta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli - sperando che possa esserci già qualche pista».



Ladri nel parcheggio del ristorante, così in olti per evitare brutte sorprese hanno provveduto ad assumere le guardie di sicurezza. Era una serata come tante al famoso locale roncadese che purtroppo è stata rovinata da un furto nel parcheggio. È successo giovedì, il ristorante ospitava numerose cene aziendali e il parcheggio era decisamente pieno. Tutti si stavano godendo una serata all'insegna dell'allegria quando, in maniera totalmente inaspettata, il pasto è stato interrotto a metà dalla notizia che ben tre automobili erano state ripulite dai ladri. «Qualcuno cercava qualcosa e hanno rotto i finestrini di due o tre auto nel nostro parcheggio - spiega uno dei soci titolari, Francesco Salamon - e poco dopo è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Silea». Tra la refurtiva alcuni computer e altri oggetti, perdita alla quale si aggiunge il danno alle automobili. Un furto che nessuno si aspettava poiché, nella lunga storia del ristorante Perché, è la prima vola che accadeva un fatto del genere, ma i titolari non si sono certo persi d'animo. «Non era mai successo prima - continua Salamon - ed è stato molto spiacevole, perché il fatto ha rovinato la giornata a tutto il gruppo. Per questo motivo abbiamo deciso di assumere una guardia di sicurezza che monitorerà il perimetro del locale in abiti borghesi». Una premura che con buona probabilità aiuterà a tenere lontani i malintenzionati dal parcheggio. Malintenzionati sui quali intanto le forze dell'ordine stanno indagando. «Bisogna lasciar fare il loro lavoro ai carabinieri - commenta la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli - sperando che possa esserci già qualche pista».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare