La catanese Giulia Vitaliti vola alla fase finale di Miss Italia: su TikTok ha 1,6 milioni di follower

Sta per compiere 23 anni (il 17 agosto) e gioca a pallavolo a livello agonistico con la Alus di Mascalucia

Redazione

È una delle tiktoker più seguite in Italia, ma a Miss Italia torna in punta di piedi, per migliorare il diciannovesimo posto di tre anni fa. Il primo passo importante per tornare in finale lo ha compiuto ieri sera all’Arena Canapè di Gioiosa Marea, dove ha conquistato la fascia di Miss Miluna Sicilia e soprattutto la qualificazione alla fase nazionale del concorso. Si chiama Giulia Vitaliti, è di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, sta per compiere 23 anni (il 17 agosto) e gioca a pallavolo a livello agonistico con la Alus di Mascalucia, formazione neopromossa in Serie B2. Ma soprattutto è una creator di video e influencer che su TikTok vanta 1,6 milioni di follower. Tante attività per una ragazza sola, però bellissima, mora dagli occhi color cobalto e alta 1,78, che punta a diventare attrice, tanto che sta studiando per provare ad entrare all'Accademia di recitazione di Milano. (Piero Cascio, Gds.it)



