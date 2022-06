Attualita 389

La casa di riposo Nonni Felici 4.0 di Caltanissetta selezionata tra le migliori 100 realtà per il progetto "Ciao"

Uno schermo multimediale a cristalli liquidi di 80 pollici è già arrivato in casa di riposo, grazie al quale è possibile stabilire una connessione positiva tra le varie RSA

Redazione

Psicomotricità, orientamento alla realtà, animazione, laboratori creativi e di cucina. Sttività svolte da Nonni Felici 4.0, casa di riposo gestita da Cooperativa Etnos, selezionata tra le migliori 100 realtà incluse per il progetto Ciao, che punta alla digitalizzazione delle RSA italiane, ideato da Fondazione Amplifon Onlus. Il progetto si espande nell’iniziativa Racconti tra generazioni, sviluppata da Fondazione Amplifon Onlus e da ICorporate – agenzia di comunicazione integrata ‒, e caratterizzata da un ciclo di video-interviste rivolte agli ospiti per narrare se stessi. Una narrazione pensata per promuovere l’inclusione sociale degli anziani, accompagnandoli verso una connessione digitale che possa unire nonostante la geografia.

Le video-interviste, di circa 15 minuti, permettono agli ospiti di raccontare la loro vita, il loro passato; consentono loro di far rievocare i ricordi e di condividerli con il mondo. Gli anziani rappresentano un patrimonio prezioso per l’umanità, essi sono il cardine della società, il ponte tra generazioni che avanzano. Nonni Felici 4.0 partecipa al progetto con entusiasmo. Uno schermo multimediale a cristalli liquidi di 80 pollici è già arrivato in casa di riposo, grazie al quale è possibile stabilire una connessione positiva tra le varie RSA al fine di creare sinergie e testimonianze capaci di tramandare esperienze, vere ricchezze per le generazioni future. Le case di riposo non debbano essere viste come luoghi di parcheggio per gli anziani, bensì come soluzioni concrete per la serena continuità della loro vita.



