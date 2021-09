Eventi 490

La Caritas di Caltanissetta cambia sede: domani inaugurazione dei nuovi locali

La nuova sede sarà in via Barone Lanzirotti 13, al centro storico, in prossimità del quartiere Provvidenza

Redazione

26 Settembre 2021 15:59

Mons. Mario Russotto nei suoi 18 anni di servizio episcopale spesi nella e per la diocesi nissena ha sempre posto attenzione alle povertà e ai disagi presenti sul territorio. Domani, lunedì 27 settembre alle ore 10,30, alla presenza di numerose autorità, benedice ed inaugura i locali della nuova sede della Caritas diocesana. Questa si trasferisce in via Barone Lanzirotti 13, al centro storico, in prossimità del quartiere Provvidenza. Qui, nel vecchio cuore della città la Caritas continuerà la sua attività di solidarietà. Negli ultimi due anni, con la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia, ha raggiunto oltre 10 mila famiglie, sostenendo con i suoi servizi le diverse comunità della diocesi.

Ne hanno beneficiato anche tantissime microimprese aiutate attraverso le apposite campagne solidali loro offerte L’apertura della nuova sede della Caritas diocesana vicino al quartiere «Provvidenza» è un segnale forte atto a promuovere la necessità di una migliore condizione abitativa. Da lunedì al centro storico si installa un nuovo presidio di solidarietà per far fronte a tutte le sfide di questo momento delicato che insieme attraversiamo. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali diocesani: Youtube Diocesi di Caltanissetta e sulla pagina Facebook Diocesi di Caltanissetta.



