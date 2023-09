Attualita 597

La "Carducci" di San Cataldo riparte lunedì 11 Settembre per un nuovo anno scolastico ricco di novità e cambiamenti

Accedendo al registro elettronico tramite Spid, i genitori potranno visualizzare le classi assegnate ai propri figli

Nella Scuola secondaria di I grado “Giosuè Carducci” di San Cataldo è tutto pronto per ripartire lunedì 11 settembre, a pieno regime, per il nuovo anno scolastico che si prospetta ricco di novità e di cambiamenti. L’anticipo dell’avvio consentirà di attivare alcuni opportuni stacchi nelle attività didattiche, distribuiti nell’arco dell’anno. Da diverse settimane il Dirigente scolastico prof. Salvatore Parenti ha dato disposizione per l’organizzazione degli ambienti e delle aule: questo, per ripartire senza le consuete difficoltà per mancanza di banchi o sedie, avendo provveduto ad acquistare gli arredi per le nuove aule necessarie ad ospitare le classi in più.

Il Dirigente spiega che non è stato facile formare le classi assicurando il pieno rispetto dei limiti imposti dai termini fissati dall’USR per la composizione dell’Organico e il mantenimento di tutti i laboratori. Grazie al lavoro svolto dallo staff del Dirigente e dalla segreteria, ha avuto luogo il sorteggio, alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto dott.ssa Cristina Emma, per l’assegnazione delle sezioni alle nuove classi prime. Accedendo al registro elettronico tramite Spid, i genitori potranno visualizzare le classi assegnate ai propri figli. Altrettanto impegnativo è stato il lavoro per organizzare e programmare il progetto di inclusione degli alunni con disabilità. Infatti, a causa dell’elevatissimo numero di ragazze e ragazzi che hanno bisogno di un sostegno (oltre 60 casi certificati), non è stata semplice la scelta di distribuzione alle classi e ai docenti titolari su posto di sostegno. Gli organi collegiali hanno già deliberato in merito al Calendario scolastico, ovvero in ordine al dettagliato piano delle attività calendarizzato fino all’ultimo giorno di scuola, comprese le date e gli orari per lo svolgimento degli scrutini finali e gli esami per le classi terze.

Anche l’organigramma è stato definito nei dettagli con le nomine delle commissioni e degli incarichi, ratificate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. I genitori sono già stati informati riguardo all’inizio del nuovo anno scolastico tramite il registro elettronico e il sito web dell’Istituto. Nei giorni scorsi il Dirigente ha incontrato gli assessori Di Salvo e Citrano per definire un piano di manutenzione che consenta di affrontare l’anno scolastico senza agire in emergenza, e l’assessore Giarratano per il decoro dei marciapiedi e delle strade antistanti i plessi scolastici, la pulizia delle caditoie e la potatura di rami bassi degli alberi. Tutti gli ambienti interni della scuola sono stati oggetto di accurata pulizia e disinfezione e derattizzazione. Inoltre, sono stati quasi completati i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dei locali alle norme di sicurezza, realizzati grazie a due finanziamenti ottenuti dalla Regione, per autonoma iniziativa dell’Istituto, per un ammontare di 48mila euro.

La formazione dei docenti sarà un altro punto qualificante che impegnerà l’Istituto nella realizzazione del Piano di Formazione con i fondi del PNRR e che consentirà, in due annualità, di mettere in atto le nuove strategie e metodologie didattiche con le tecnologie e le attrezzature già acquistate con i fondi del PNRR. Il Collegio dei Docenti dello scorso 7 settembre ha infatti approvato un Piano di Formazione che punterà a specifici corsi per attività laboratoriali.

Un altro punto qualificante della “Carducci” di San Cataldo è il processo di internazionalizzazione già avviato nel 2020 con un solo progetto finanziato e che oggi ha già altri tre programmi autorizzati e in corso di realizzazione. I programmi saranno realizzati tutti entro giugno 2024 e già la prossima settimana tre alunni e due docenti si recheranno a Nimes, in Francia, insieme a studenti e docenti di altre tre scuole siciliane. Nel corso dell’anno altri programmi coinvolgeranno ancora tanti altri studenti e docenti che avranno la possibilità di maturare un’esperienza all’estero di grande valore formativo e didattico. Insomma, il prof. Salvatore Parenti afferma che «la “Carducci” è pronta ad affrontare le nuove sfide e il cambiamento. Il personale e i docenti, entusiasti dei nuovi stimoli professionali, sono pronti a impegnarsi senza riserve per contribuire alla crescita del nostro Paese, del territorio e dei nostri giovani studenti, augurando loro un sereno e proficuo nuovo anno scolastico».

Lunedì 11 settembre, dunque, gli studenti dei due plessi dell’Istituto, “Carducci” e “Balsamo”, saranno accolti da tutti i docenti dell’Istituto e dal Dirigente scolastico e, per l’occasione, sarà consegnato a tutti i ragazzi e le ragazze di tutte le classi il “diario delle lezioni”, ottenuto gratuitamente grazie ad un accordo non oneroso stipulato con la ditta Spaggiari di Parma e la Inalpi.



