La cantante Noa a Caltanissetta per il penultimo appuntamento della stagione "Women in Jazz - Nissa Jazz Festival"

La cantante Noa a Caltanissetta per il penultimo appuntamento della stagione "Women in Jazz - Nissa Jazz Festival"

Compie 30 anni di attività sui palchi internazionali di tutto il mondo la cantante israeliana Noa che torna in Sicilia, proprio da dove il suo primo tour italiano cominciò

Penultimo appuntamento della stagione “Women in Jazz – Nissa Jazz Festival” Lunedì prossimo 9 Maggio alle ore 21.30 al Teatro Comunale Regina Margherita con il concerto della cantante israeliana NOA, che si esibisce a Caltanissetta per la sesta volta, dopo il suo primo concerto di 29 anni fa, nel 1993 alla Villa Comunale Cordova per la manifestazione “Musica contro tutte le guerre”, nella quale si esibì sullo stesso palco del gruppo italo-palestinese Handala. La stagione di concerti tutta al femminile, è organizzata in collaborazione con l’associazione Catania Jazz, ed ha previsto 7 concerti sino al 20 Maggio 2022, e si può acquistare il biglietto del concerto di NOA on line su https://www.diyticket.it/events/Musica/5905/noa-30-italian-anniversary-tour-women-in-jazz. Si può utilizzare anche il Bonus Docenti, telefonando allo 095.7225340, comunicando il codice generato e poi ritirate l’abbonamento direttamente Venerdi 26 al Teatro Margherita.

Compie 30 anni di attività sui palchi internazionali di tutto il mondo la cantante israeliana Noa che torna in Sicilia, proprio da dove il suo primo tour italiano cominciò. Nell'ambito del suo “Trentesimo Anniversary Tour” l'artista si esibirà per la stagione jazzistica siciliana il 9 maggio al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta e il 10 al Golden di Palermo. Con lei sul palco il suo fedelissimo compagno di questa lunga avventura Gil Dor, a chitarra e direzione musicale, Omri Abramov a basso e sax e Ruslan Sirota al piano. Il programma dei concerti prevede una selezione del suo repertorio più significativo, insieme ai brani degli ultimi due album “Letters to Bach” e “Afterallogy”.

La straordinaria carriera di Noa, iniziata nel 1992, verrà raccontata sul palco nel suo viaggio tra passato e presente, a partire dal disco "Noa" prodotto da Pat Metheny nel 1994. Cinque volte invitata al Festival di Sanremo, Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, Ambasciatrice Fao nel Mondo, Noa ha rivolto sempre uno sguardo, lungo il suo lungo percorso artistico, anche all'impegno sociale in prima linea. Prima cantante israeliana a cantare per un papa, nel 1994 a Piazza San Pietro, davanti a più di 100.000 persone, è stata più volte invitata a cantare sia da Giovanni Paolo II che dall'attuale Papa Francesco, che l'ha accolta non solo al Vaticano ma anche al meeting dei giovani di Cracovia di qualche anno fa di fronte a centinaia di migliaia di ragazzi.

Il concerto e le canzoni, sono quindi un viaggio nei territori dell'amore, della compassione, dell'uguaglianza tra i sessi e i popoli, della comprensione delle ragioni di tutte le religioni. Attraverso la sua straordinaria voce, che ha pochi uguali al Mondo, anche i tempi più complessi come il cambiamento climatico, il cibo, l'acqua , l'energia, trovano un canale semplice di ascolto e di comprensione. Il manager che fin dall'inizio ha promosso Noa è il siciliano Pompeo Benincasa, storico direttore artistico di Catania Jazz o ora di tutto il Circuito Jazzistico Siciliano.

L’ingresso al concerto è regolato dalle attuali norme anti Covid.

Informazioni: 3483206302 – 329 4092278

Facebook: https://www.facebook.com/musicartecaltanissetta/



