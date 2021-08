Eventi 80

La cantante nissena Cristina Gangi vola a Sanremo Rock: ha trionfato alle finali regionali

La cantautrice nissena, seguita dal produttore Tony Maganuco, volerà a Sanremo dal 6 al 10 Settembre

Redazione

23 Agosto 2021 20:34

Un altro importante successo per la cantautrice nissena Cristina Gangi che il 20 agosto ha trionfato alle finali regionali di “Sanremo Rock & Trend 2021” staccando di diritto il biglietto per la finalissima al teatro Ariston di Sanremo in programma a Settembre. “Notte a Marrakech”, un progetto nato insieme all’amico Corrado Sillitti, ha riscosso il successo del pubblico e della qualificatissima giuria presieduta dal produttore Gianni Errera, prossimo giurato alla 30’ edizione del Festival Città di Caltanissetta). Tanta la gioia di Cristina che chiamata sul palco stentava a credere che il suo sogno di cantare all’Ariston, coltivato sin da bambina, avesse finalmente preso forma. “ancora non ci credo! è proprio vero che se puoi sognarlo puoi farlo.” sono state le sue prime parole una volta realizzato che un altro importante passo nella sua carriera si è finalmente compiuto. La cantautrice nissena, seguita dal produttore Tony Maganuco, volerà a Sanremo dal 6 al 10 Settembre per esibirsi davanti a una platea composta dai più grandi nomi della produzione musicale italiana. trionfa



