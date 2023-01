La befana in visita alla Cna per portare i doni ai piccoli ricoverati in Pediatria all'ospedale di Gela

La befana in visita alla Cna per portare i doni ai piccoli ricoverati in Pediatria all'ospedale di Gela

Bellissimo ed indimenticabile il sorriso delle mamme, che per un attimo hanno smorzato la tensione dovuta alla preoccupazione per i loro figli

Redazione

La CNA Associazione Territoriale di Caltanissetta ha accolto la “vecchietta” del 6 gennaio per farsi consegnare i doni da portare ai piccoli degenti ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Gela. La delegazione di Gela, rappresentata dal Presidente Regionale CNA Industria Daniele Incorvaia e dal Responsabile Commerciale Daniela Peritore sono stati accolti dai medici e dal personale sanitario in servizio consegnando loro dei doni da recapitare ai piccini che purtroppo hanno trascorso questa ricorrenza presso il nosocomio. Abbiamo cercato di portare un pizzico di spensieratezza ai bambini – seppure per qualche ora, renderli felici ci ha riempito di gioia - hanno dichiarato Daniela Peritore e Daniele Incorvaia, aggiungendo - Bellissimo ed indimenticabile il sorriso delle mamme, che per un attimo hanno smorzato la tensione dovuta alla preoccupazione per i loro figli. Fondamentale la collaborazione del Primario di Pediatria il dott. Rosario Caci e di tutto lo staff medico sanitario che ci hanno permesso di portare avanti l’iniziativa.



