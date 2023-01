Eventi 1105

La band nissena Waleno si esibirà a "Casa Sanremo": ecco chi sono i componenti del gruppo

Nonostante la giovane età dei componenti, la band nasce dalle influenze punk/rock del secolo scorso miscelate al pop del nuovo millennio

Redazione

La band nissena WALENO si esibirà a SANREMO per CASA SANREMO LIVE BOX 2023. Dal 7 all'11 febbraio a Sanremo per Casa Sanremo Live Box approderà la band nissena WALENO, talentuoso gruppo formatosi nell'ottobre 2021. Nonostante la giovane età dei componenti, la band nasce dalle influenze punk/rock del secolo scorso miscelate al pop del nuovo millennio. Il gruppo è formato da Marcello Lachina(22 anni,chitarra elettrica e cori), Filippo Grottadaurea (18 anni,basso elettrico) Gaetano Puccio (18 anni,batteria) e Carla Giordano (16 anni,voce). Hanno partecipano a diversi festival di caratura nazionale ed internazionale. Nel luglio del 2022 iniziano a lavorare al primo EP in collaborazione con l'etichetta FM.WAVE sotto la supervisione del produttore Manuel Scarano. Il gruppo ha brillantemente superato le audizioni svoltesi a Caltanissetta lo scorso novembre presso AFM Accademia Formazione Musicale diretta da Ernesto Trapanese e partner ufficiale di Casa Sanremo, arrivando così a potersi esibire direttamente a Casa Sanremo Live Box,la vetrina d'eccellenza per gli artisti emergenti. Il primo lavoro ufficiale del gruppo uscirà proprio in concomitanza del festival ed il gruppo parteciperà ad esso con l'inedito "Fairy Tales" contenuto all'interno dell'EP.



