Sport 1338

La ballerina nissena Chiara Mastrosimone entra a far parte dell'Accademia Art Village di Luciano Cannito

La studentessa lascia l'istituto Alessandro Volta di Caltanissetta per trasferirsi a Roma ed inseguire il suo sogno

Rita Cinardi

01 Settembre 2023 14:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/la-ballerina-nissena-chiara-mastrosimone-entra-a-far-parte-dellaccademia-art-village-di-luciano-cannito Copia Link Condividi Notizia

A 16 anni la nissena Chiara Mastrosimone, allieva della scuola di danza Tersicore, di Olga Giliberto, è pronta per volare a Roma, all'Accademia Art Village di Luciano Cannito, rinomato direttore artistico e coreografo. Chiara è stata notata durante l'audizione che si è svolta il 2 luglio a Roma, nell'Accademia di via Aurelia, ed è entrata a far parte del 6° corso di danza classica e moderna. Il suo impegno e la sua tenacia, oltre che il suo talento, l'hanno portata a conquistare il primo di una lunga serie di successi. E adesso il 4 settembre si trasferirà al Liceo Scientifico Sportivo Nazionale Vittorio Emanuele lasciando l'istituto Alessandro Volta di Caltanissetta dove ha studiato finora. Nello stesso istituto andrà Riccardo Lo Cicero, il nisseno campione regionale di nuoto. Due giovani della città che porteranno in alto il nome di Caltanissetta per inseguire i loro sogni.



A 16 anni la nissena Chiara Mastrosimone, allieva della scuola di danza Tersicore, di Olga Giliberto, è pronta per volare a Roma, all'Accademia Art Village di Luciano Cannito, rinomato direttore artistico e coreografo. Chiara è stata notata durante l'audizione che si è svolta il 2 luglio a Roma, nell'Accademia di via Aurelia, ed è entrata a far parte del 6° corso di danza classica e moderna. Il suo impegno e la sua tenacia, oltre che il suo talento, l'hanno portata a conquistare il primo di una lunga serie di successi. E adesso il 4 settembre si trasferirà al Liceo Scientifico Sportivo Nazionale Vittorio Emanuele lasciando l'istituto Alessandro Volta di Caltanissetta dove ha studiato finora. Nello stesso istituto andrà Riccardo Lo Cicero, il nisseno campione regionale di nuoto. Due giovani della città che porteranno in alto il nome di Caltanissetta per inseguire i loro sogni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare