La 18enne Giorgia Manto è la nuova Dama dei Castelli di Sicilia 2023

Studentessa del quinto liceo scientifico di Gangi ha la passione per nuoto, judo e la lettura di libri

Redazione

E’ Giorgia Manto, rappresentante del Comune di Gangi, la nuova Dama dei Castelli di Sicilia 2023. Il concorso è promosso dal Comune di Sperlinga ed è giunto alla sua ventunesima edizione. Ieri sera(16 agosto), la splendida cornice del Castello medievale del paesino dell’ennese, per la quinta volta, dall’inizio del concorso, ha vinto una Dama del Comune di Gangi.

A scegliere la giovanissima Giorgia, 18 anni, studentessa del quinto liceo scientifico di Gangi, con la passione per nuoto, judo e la lettura di libri, una giuria composta da sindaci ed esperti che hanno tenuto conto di bellezza, eleganza e portamento. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello: “Grazie al comune di Sperlinga, che ci ha ospitato, al sindaco Giuseppe Cuccì e complimenti alla nostra giovane Giorgia". "Per la quinta volta da quando c’è la manifestazione - aggiunge - è stata scelta una nostra Dama che si è piazzata davanti alle Dame dei comuni di Petralia Soprana e Capizzi, di questo ne siamo onorati e felici”. L’elezione della Dama dei Castelli di Sicilia è stata preceduta dal corteo storico, al quale hanno preso parte le candidate, i relativi gruppi storici e i gonfaloni dei comuni che hanno attraversato le vie di Sperlinga per arrivare a Piazza Castello.



