L'Invicta basket di Caltanissetta riparte da una certezza: il roster che l'ha vista protagonista nella passata stagione

La società da fiducia ai giovani atleti nisseni e punta anche sull'ala-centro Bogdans della Lettonia

Redazione

L’Invicta Basket si prepara ad affrontare il campionato di serie C Unica, riconfermando con ampio merito il roster della stagione precedente. Ragazzi tutti nisseni che si sono contraddistinti per impegno, dedizione e talento. L’attaccamento alla maglia da parte dei giocatori nisseni ha fatto in modo che la società si possa rinforzare in alcune zone del campo per permettere a coach Giuseppe Spena di avere più soluzioni nelle rotazioni.

Il primo volto nuovo dell’Invicta Basket per la stagione 2023/2024 è Railans Bogdans nato in Lettonia è un’ala/centro classe ‘99 di 201 cm, nonostante la sua giovane età ha già ottimi trascorsi nella serie C Gold e Silver italiana: dopo Sora, Isernia, Mantova e San Giovanni Valdarno, nella stagione 2022/23 veste la casacca del Giarre nella serie C Silver siciliana, dove dimostra di essere uno dei migliori lunghi del campionato con una media di 15 punti a partita, che sarà a disposizione di coach Giuseppe Spena sin da subito sul parquet del Palacannizzaro.

L’Invicta Basket sta allargando inoltre la struttura societaria aprendo a nuovi imprenditori per crescere insieme ai suoi numerosissimi tifosi “ormai oltre 800 sugli spalti del Pala Cannizzaro” in modo da offrire ancora una volta un basket spettacolare con una squadra quasi tutta nissena con l’obiettivo di partecipare a tutti i campionati giovanili continuando il lavoro di crescita e di valorizzazione degli oltre 200 atleti tesserati. Il prof. Lillo Terrana fondatore della società conferma la volontà di mettere in campo un progetto ambizioso, che porterà ad una crescita del nostro invidiato vivaio per garantire continuità e prospettiva a tutti i cestisti dell’Invicta Basket che avranno nella prima squadra la direzione da seguire nel loro percorso di crescita professionale.

In questa logica la società affiderà diversi gruppi a coach Giuseppe Spena che in questi ultimi due anni all’Invicta Basket con spirito di sacrificio ed abnegazione ha contribuito alla crescita di tutti i ragazzi dall’Under 17 alla prima squadra. Il tecnico nisseno sempre più vicino alla società sta lavorando in funzione delle varie categorie del settore giovanile e della serie C Unica, proprio a coach Spena abbiamo chiesto come valuta la campagna acquisti che sta portando avanti la società con il suo nuovo Direttore Sportivo Luca Palermo: “Innanzitutto è doveroso da parte mia ringraziare la società per la fiducia che mi sta dando, sono molto contento di come Luca si stia muovendo sul mercato, sta cercando in tutti i modi di assecondare le mie richieste tecniche cercando di far quadrare sia il lato tecnico del giocatore sia l’aspetto umano, quest’ultimo per me di vitale importanza perché come spesse volte ho ricordato la stagione passata la nostra forza è stata l’armonia dello spogliatoio, cosa al quale non intendo rinunciare e che nessuno può violare”.

Al tecnico nisseno è stato chiesto come vede la crescita della squadra: “tutti i ragazzi dell’Invicta Basket dai grandi: Paride Giusti, Marcello Giarrusso, Samuele Talluto, Jack Zarbo (k) ecc….. con gli emergenti Mattia Talluto, Mattia La China, Antonio Palermo ecc….. sono proiettati nell’ottica di essere l’asse trainante di tutta la società, dove con il loro esempio di api operaie stanno trasmettendo a chi è subito dietro la cultura del lavoro e dell’attaccamento alla maglia”.

Da queste ultime battute di coach Giuseppe Spena si evince che in casa Invicta Basket si sta lavorando in armonia e per costruire non solo per la prossima stagione, ma vi è un progetto ambizioso ed a lungo termine che mira a valorizzare i giovani atleti nisseni oggi protagonisti più di ieri, e perché no dare la possibilità ai ragazzi del vivaio di approdare in prima squadra facendo in modo che si avverino i loro sogni.



