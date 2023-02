Cronaca 290

Killer della 'ndrangheta evade dai domiciliari nel Milanese

L'uomo dopo aver manomesso il braccialetto elettronico è riuscito a far perdere le sue tracce

Redazione

Un condannato per mafia, Massimiliano Sestito, di 52 anni, è evaso nella serata del 30 gennaio dall'abitazione dove stava scontando la detenzione domiciliare a Pero, nel Milanese. L'uomo, secondo i carabinieri, per scappare ha manomesso il braccialetto elettronico. Sestito, ritenuto affiliato alla 'Ndrangheta catanzarese, ha condanne per due omicidi, una delle quali per l'assassinio di un appuntato dei carabinieri nel 1991, Renato Lio, e l'altra per un boss, Vincenzo Femia, nel 2013. Era stato scarcerato da Terni il 12 gennaio scorso. Le indagini sono in carico ai Carabinieri di Milano. (ANSA).



