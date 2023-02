Cronaca 335

Killer della 'ndrangheta arrestato dai Carabinieri dopo l'evasione dai domiciliari: "Fondamentali le intercettazioni telefoniche"

È stato rintracciato nella Stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia i Carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli

Redazione

E’ durata pochi giorni la fuga del killer Massimiliano Sestito, condannato per omicidio e ritenuto affiliato alla ‘ndrangheta catanzarese, evaso la sera del 30 gennaio dall’abitazione dove stava scontando la detenzione domiciliare a Pero, nel Milanese. L’uomo è stato catturato dai carabinieri di Milano, con il supporto dei colleghi di Napoli, alla Stazione Circumvesuviana di Sant’Anastasia in provincia di Napoli. Non era armato, aspettava un taxi. Aveva un documento di identità del fratello, a cui somiglia molto. Sono in corso indagini per accertare dove intendesse dirigersi. Per catturarlo sono state “fondamentali le intercettazioni telefoniche“, hanno spiegato i carabinieri. Per arrivare a Sestito sono stati utilizzate anche il monitoraggio del web e le indagini sulle sue relazioni: si ritiene avesse “coperture” dove è stato arrestato.



