Kiev, quasi 500 i minorenni ucraini uccisi dall'inizio della guerra con la Russia

Procura: "Finora 1.418 tra morti e feriti accertati, ma i numeri sono più alti"

Redazione

Quasi 500 minorenni ucraini, tra bambini e adolescenti, sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, secondo l'ultimo rapporto del procuratore generale Kiev. Tra le ultime giovani vittime c'è un diciassettenne morto ieri in un attacco missilistico russo nella regione di Mykolaiv. Secondo l'ufficio del procuratore, sono stati colpiti in totale 1.418 bambini. Sono stati contati 470 bambini uccisi e 948 feriti, anche se il dipartimento ritiene che il numero sia più alto. (ANSA).



