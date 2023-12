Sport 231

Kick boxing, la squadra nissena allenata dal maestro Roberto Celestri conquista il podio a Misterbianco

Sette i fighters che hanno partecipato alla seconda tappa valida per qualificarsi al Wfksu-msp Italia

Redazione

Si è conclusa domenica 17 dicembre a Misterbianco (CT) la seconda tappa valida di qualificazione per il campionato nazionale 2024 targato Wfksu-msp Italia. Il team Celestri 1996 ha conquistato il podio con i suoi 7 fighters di kick boxing: Jonathan Parello, Karol Scarlata, Giovanni Mirabella, Matteo Turco, Arcangelo Ventura, Daniele Scarantino, Gaetano Fiore

La nuova squadra sportiva, capitanata dal Maestro Roberto Celestri, si allena nella Planet Gym Center Caltanissetta Ha iniziato i corsi da settembre e questa è la prima manifestazione a cui partecipa, con ottimi risultati. Adesso mente concentrata al prossimo mega evento di prestigio: il "The Combat Show" che si terrà in Sicilia il 10 febbraio. Promoter il Maestro Francesco Saladino.



