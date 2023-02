Attualita 139

IV policlinico: oggi la conferenza dei sindaci con le associazioni ma senza le segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil

L'incidente diplomatico dopo la convocazione da parte del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino

Redazione

La questione relativa all'istituzione del IV policlinico in Sicilia continua a tenere banco nel mondo della politica e scoppia l'incidente diplomatico tra il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e le organizzazioni sindacali confederali. Per oggi il primo cittadino ha convocato la conferenza dei sindaci per stilare tutte le iniziative da mettere in campo dopo l'approvazione della finanziaria regionale.

"La convocazione è stata estesa alle Associazioni che si sono costituite in questi ultimi mesi per l’emergenza sanitaria e che rappresentano un pezzo importante della nostra società civile a riprova della cura e attenzione alle problematiche del nostro territorio. Di certo, però l’assenza delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil si configura come l’ennesima occasione mancata di confronto con le parti sociali disponibili a contribuire ad affrontare e definire la questione in termini pratici e fattivi". I segretari confederali Rosanna Moncada, Emanuele Gallo e Salvatore Guttilla aggiungono che "probabilmente non si è compresa l’importanza strategica del coinvolgimento del Sindacato Confederale ed il ruolo della rappresentanza sindacale. Il confronto con le Organizzazioni Sindacali secondo uno schema che preveda ed istituzionalizzi la partecipazione alle scelte che hanno ricadute dirette e indirette sul lavoro è fondamentale se vogliamo veramente prospettare un progetto concretamente fattibile che renda le aree centrali della nostra Regione territori da cui cominciare per potere pensare a un vero e proprio sviluppo sociale. Siamo convinti che il tempo dei proclami è finito".

Secondo i segretari generali "bisogna agire con determinazione e serietà per un percorso che agevoli un confronto costruttivo per lo sviluppo organico del nostro territorio".



