"Itinerari di legalità", cinque eventi tra Caltanissetta e Enna a cura dell'associazione Inner Sicily

Il progetto è rivolto a chi sconta una pena all’esterno del carcere ma anche ai detenuti

Redazione

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta-Enna, in collaborazione con l’associazione culturale di promozione turistica INNER SICILY, nel periodo giugno/novembre propone un ricco programma di eventi facente capo al Progetto “Itinerari di legalità”. Il Progetto è rivolto a chi sconta una pena all’esterno del carcere ma anche ai detenuti e, più in generale, all'intera comunità e si snoda attraverso percorsi formativi aventi a tema la legalità, la cura, l’ambiente, l’incontro con il paesaggio, l’arte e la bellezza. Si tratta di percorsi e intrecci di storie utili a ricreare legami e a favorire la partecipazione e l’inclusione nella vita comunitaria.

Le visite guidate e le escursioni nei territori dell’ennese e del nisseno possono rappresentare, infatti, un potente catalizzatore di sviluppo sociale rigenerante anche per l’acquisizione di competenze spendibili nel settore turistico e ambientale. Il programma prevede: 28 giugno PRESENTAZIONE LIBRO: E SE FOSSE VERO: LA VITA COME MI È CAPITATA DI LUCIANO RICIFARI - CALTANISSETTA. 13 luglio PRESENTAZIONE LIBRO: PAOLO SONO DI ALEX CORLAZZOLI - CALTANISSETTA. 6 agosto CONCERTO: FRIDA MAGONI BOLLANI - CALTANISSETTA. 24 settembre ESCURSIONE: VIA DEI MINATORI - SOMMATINO. 9 ottobre ESCURSIONE: MONTE ALTESINA E L'ORIGINE DEI TRE VALLI DI SICILIA - NICOSIA. 13 novembre VISITA GUIDATA: ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO DI CALTANISSETTA. Le date e i luoghi dove si svolgeranno gli eventi e le escursioni verranno comunicati e confermati in prossimità del loro svolgimento.Informazioni: 34340 6268393 o 348 3206302



