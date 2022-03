Attualita 148

Italia Nostra lancia appello: "In Ucraina presenti anche 7 siti Unesco da proteggere"

Un Patrimonio identitario del popolo ucraino ma anche dei popoli europei che rischia di essere colpito da bombe, vandalizzato, rapinat

Redazione

02 Marzo 2022 07:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/italia-nostra-lancia-appello-in-ucraina-presenti-anche-7-siti-unesco-da-proteggere Copia Link Condividi Notizia

Il perdurare della guerra in Ucraina e le immagini dei bombardamenti e delle colonne russe in movimento verso la capitale Kiev sono fonte di grande preoccupazione per tutti. #ItaliaNostra esprime la propria solidarietà ai cittadini ucraini e auspica che quanto prima riprenda il dialogo, affinché tacciano i cannoni. Accanto alla prioritaria esigenza di proteggere vite umane, l’Associazione condivide con UNESCO ed Europa Nostra la preoccupazione per il Patrimonio culturale ucraino: 7 siti UNESCO, una quarantina di musei solo a Kiev, chiese splendide, palazzi neoclassici e antichi monasteri. Un Patrimonio identitario del popolo ucraino ma anche dei popoli europei che rischia di essere colpito da bombe, vandalizzato, rapinato.

Italia Nostra – www.italianostra.org

#noallaguerra

#patrimonioculturaleucraino

#pace



Il perdurare della guerra in Ucraina e le immagini dei bombardamenti e delle colonne russe in movimento verso la capitale Kiev sono fonte di grande preoccupazione per tutti. #ItaliaNostra esprime la propria solidarietà ai cittadini ucraini e auspica che quanto prima riprenda il dialogo, affinché tacciano i cannoni. Accanto alla prioritaria esigenza di proteggere vite umane, l'Associazione condivide con UNESCO ed Europa Nostra la preoccupazione per il Patrimonio culturale ucraino: 7 siti UNESCO, una quarantina di musei solo a Kiev, chiese splendide, palazzi neoclassici e antichi monasteri. Un Patrimonio identitario del popolo ucraino ma anche dei popoli europei che rischia di essere colpito da bombe, vandalizzato, rapinato.

Italia Nostra - www.italianostra.org

#noallaguerra

#patrimonioculturaleucraino

#pace

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare