Eventi 177

Italia Nostra conferisce il "Premio Speciale ad un cittadino" al mussomelese Sebastiano Misuraca

L'imprenditore agricolo ha acquistato a spese proprie e poi fatto abbattere un manufatto che deturpava la vista del Castello di Mussomeli

Redazione

Venerdì 24 novembre, nella splendida cornice della Sala Spadolini del Ministero della Cultura in via del Collegio Romano n. 27 a Roma, si è svolta la XXII edizione del Premio “Umberto Zanotti Bianco” di Italia Nostra. Ad introdurre l’incontro, la curatrice del premio, Teresa Liguori, la presidente nazionale di Italia Nostra Antonella Carolli ed il segretario generale Michele Campisi. Il clima di grande partecipazione che ha animato gli interventi istituzionali, ha connotato l’intera serata contagiando tutti gli astanti, dai consiglieri nazionali dell’associazione ai molti soci intervenuti. L’esercizio della tutela e l’azione in difesa dei beni culturali e del paesaggio compiuta a diversi livelli, hanno costituito il fil rouge della cerimonia che ha visto l’attribuzione del premio nazionale alla carriera al prof. arch. Pier Luigi Cervellati, studioso di fama internazionale ed esperto paesaggista che nella sua lectio magistralis si è soffermato sulla condizione attuale dei centri storici.

La cerimonia ha poi riservato al pubblico un momento di riflessione del tutto particolare; per la prima volta infatti è stato assegnato un “Premio Speciale ad un Cittadino”, attribuito a Sebastiano Misuraca, imprenditore agricolo siciliano che ha acquistato a spese proprie e poi fatto abbattere un manufatto che deturpava la vista del Castello di Mussomeli. Forte la commozione del figlio Daniele che ha ritirato l’onorificenza, sentimento che ha saputo contagiare il pubblico, stimolando una densa riflessione sulla capacità di azione dei singoli, esercitata molto spesso in vece delle istituzioni. Ma ecco le motivazioni del Premio: «Presso gli antichi Romani, l'espressione "Sua pecunia fecit" costituiva attribuzione di merito per coloro che, a proprie spese, intervenivano sui monumenti e sugli edifici pubblici. Tale espressione, seppure in casi rarissimi, rimane valida tutt'oggi. Sebastiano Misuraca ne è un perfetto esempio contemporaneo. Moderno mecenate, raro caso di disinteressata generosità, di amore per la sua terra, di sensibilità al Bello (nel caso, il contesto paesaggistico del Castello di Mussomeli, la figura del sig. Sebastiano Misuraca, semplice imprenditore agricolo, si inquadra perfettamente nell'ampliamento della casistica. La validità della candidatura è sostenuta da apposita rassegna stampa. La Commissione, su proposta di Italia Nostra Sicilia, all'unanimità, assegna pertanto il “Premio Speciale” Umberto Zanotti Bianco al cittadino di Mussomeli Sebastiano Misuraca, distintosi per alto senso civico ed ammirevole generosità, mettendo a disposizione della comunità risorse personali per riscattare la Bellezza e tutelare l'integrità di quel Paesaggio a lui tanto caro».

Gli altri premi sono stati attribuiti ex aequo all’archeologa Maria Teresa Iannelli, a Maria Luisa Mutschlechner, all’avv. Antonio Arnoni, funzionario dell’Agenzia del Demanio e all’arch. Irene Donatella Aprile. A caratterizzare molti degli interventi dei premiati, il ricordo della figura di Umberto Zanotti Bianco, fondatore storico di “Italia Nostra”, considerato unanimemente una personalità unica, vero maestro sia dal punto di vista professionale sia, soprattutto, per un’esistenza improntata alla difesa del patrimonio culturale e al riscatto delle popolazioni del Sud Italia. Le menzioni di merito sono state assegnate a Santino Alessandro Cugno, all’archeologa Antonietta dell’Aglio, alla prof.ssa Annalisa Rossi e al prof. Ulderico Pesce.

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia

© Riproduzione riservata

