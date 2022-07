Attualita 320

Italia Nostra Caltanissetta: "Salviamo, valorizziamo il Museo Pedagogico della Scuola San Giusto"

L’edificio scolastico, neoclassico, austero, fu realizzato tra il 1915 e il 1919

“San Giusto” è il nome di uno dei plessi scolastici che compongono l’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Veneto” di Caltanissetta, sito in uno storico edificio di Viale Regina Margherita. L’edificio scolastico, neoclassico, austero, fu realizzato tra il 1915 e il 1919. E’, di fatto, la più antica scuola pubblica nissena. Il primo anno scolastico attivato nel nuovo edificio fu presumibilmente il 1922/1923. Nel 1925 ne fu direttore monsignor Angelo Gennuso, uomo di chiesa e di scuola, sacerdote e insegnante di notevole spessore culturale, saggista e pedagogista. Una vita spesa per i suoi alunni tanto da meritarsi la medaglia d’oro al merito della Pubblica Istruzione e la denominazione di “maestro dei maestri nisseni”.

Il “San Giusto” è stato testimone delle molteplici trasformazioni che la scuola italiana ha vissuto nel corso di un secolo, ma soprattutto conserva, in antichi registri scolastici, la memoria storica dei tanti alunni che l’hanno frequentata (tra cui lo scrivente negli anni 1966-1971). Questi straordinari registri, scritti a mano, riportano con eccezionale perizia calligrafica i dati anagrafici dei singoli alunni e dei loro genitori, lo stato giuridico-amministrativo di maestre e maestri e le programmazioni delle diverse materie d’insegnamento. In calce ai registri, insieme ai i voti, sono annotate le assenze, gli eventuali abbandoni e finanche le sospensioni comminate agli allievi. Fortemente voluto dall’ex dirigente scolastico, prof. Mario Cassetti, il “Museo pedagogico di San Giusto”, vero e proprio laboratorio didattico per la ricerca storica, arricchisce il percorso formativo di alunni e docenti, oltre a costituire prezioso patrimonio, elemento di identità e memoria della città.

Per noi di Italia Nostra, esso rappresenta altresì un peculiare tassello di quel “Museo di storia della città di Caltanissetta” che da tempo auspichiamo che si realizzi nei luoghi più significativi e densi di memoria. Insomma, il Museo Pedagogico è uno straordinario spaccato di antropologia e sociologia. E dai magazzini della scuola sono riemersi documenti, oggetti, arredi, libri, registri, riviste, sussidi didattici, immagini, fotografie. Preziose, significative testimonianze di vita scolastica.

Negli ultimi anni, questi fondamentali documenti sono stati sistemati in armadi d’epoca nel ricreato “Ufficio di Presidenza”. Ufficio che accoglie, oltre agli arredi d’epoca, anche due eccezionali armonium dei primi del Novecento (M. Hòrùgel – Hof Harmonium Fabrik), e un colossale proiettore in cassa di ferro degli anni Trenta (modello Tery) dei fratelli Boaro di Roma. Il Museo contiene anche una tipica aula scolastica dello scorso secolo. Da anni, alunni e studenti di diverse scuole, qui effettuano ricerche storico-documentali relative al Ventennio fascista a Caltanissetta, ma non solo. Nell’ambito della manifestazione “Le Vie dei Tesori”, la visita al Museo Pedagogico della Scuola “San Giusto” è stata particolarmente apprezzata. La dirigenza della scuola – insieme ad alcune associazioni – si è attivata per il restauro conservativo dei numerosi reperti del Museo.

Ma adesso, incredibilmente, questo prezioso patrimonio culturale cittadino rischia di essere sfrattato, disperso per far posto ad altre funzioni, altre attività. La mancanza di rispetto per i valori identitari di questa nostra città, insieme all’incapacità di programmazione e progettazione pare non avere limiti. Ma noi continueremo a difendere, a tutelare tali valori.

Prof. Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



