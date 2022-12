Ita Airways, Schifani: "Più voli dopo nostre proteste, ma tre giorni non risolvono problemi"

«La decisione della compagnia aerea Ita di aumentare i voli verso la Sicilia è un'iniziativa di cui prendiamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste, evidentemente fondate e legittime, che abbiamo sollevato nelle scorse settimane. Tuttavia, una misura che riguarda solo i tre giorni a cavallo di Natale non può certo dirsi una soluzione strutturale a un problema che si trascina da troppo tempo». Lo dichiara il governatore della Regione Siciliana Renato Schifani. «Il caro-voli - prosegue il presidente - è destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare un biglietto ?da' e ?per' l'Isola, continuano a essere, di fatto, cittadini di serie B rispetto al resto del Paese».